Nello stesso tempo comunicano di avere accettato “l’accorato invito proveniente da molti colleghi, rendendosi disponibili alla candidatura per le imminenti elezioni in una nuova lista chiamata “Salvi-amo l’Ordine”, per restituire all’Ordine le sue essenziali e naturali funzioni”.

– tramite una nota – fanno saper di aver appreso da fonti autorevoli che il dottorha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni da Presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Catania.avevano fondamento proprio sul mancato passo indietro del dott. Buscema, per cui non possiamo che esprimere massima soddisfazione per questa scelta, sia pur tardiva. Insisteremo, comunque, nelle azioni legali già intraprese per giungere a un commissariamento”.I consiglieri dimissionari avevano di recente presentato un esposto al Tar per ottenere un pronunciamento da parte del ministro alla Salute, Giulia Grillo in merito alla richiesta di scioglimento del Consiglio avanzata dagli stessi per via di presunte irregolarità contestate a Buscema.