“Contrasto al Crimine Diffuso” si dirigevano verso il luogo in cui la rapina si stava consumando, altre si posizionavano sulle vie limitrofe, al fine di intercettare i rapinatori lungo le possibili vie di fuga. Proprio in una di queste vie, precisamente lungo la via Consolazione, in lontananza, gli agenti hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter Aprilia Scarabeo di colore grigio che trasportavano un vistoso sacco nero posizionato sulla pedana del mezzo.

1996), pregiudicato e Lorenzo Rotondo Cocco (cl. 2000), responsabili, in concorso tra loro e con altri due soggetti in corso d’identificazione, del reato di rapina aggravata ai danni di un tabaccaio, nel quartiere Borgo.radio di rapina in atto presso una rivendita di tabacchi, ad opera di quattro soggetti, giunti a bordo di due differenti motocicli, travisati con passamontagna di colore scuro e armati di pistola.commerciale a farsi consegnare l’incasso e, contestualmente, hanno sottratto svariati pacchetti di sigarette posizionate sugli espositori.Intuendo che potesse trattarsi della refurtiva, il personale della Squadra Mobile li ferma per un controllo, ma i due soggetti, alla vista della pattuglia, si danno a precipitosa fuga. Il breve inseguimento, che si è svolto per le vie del quartiere Borgo, si è concluso in via Cesare Vivante con il fermo dei fuggitivi.nanzi all’evidenza dei fatti, ammettevano di essere gli autori della rapina ai tabacchi e che nel sacco in plastica era contenuta parte della refurtiva sottratta. Invero, si trattava di circa 140 pacchetti di sigarette di varie marche, per un valore stimato di circa 5.000 euro, nonché di svariati gratta e vinci e della somma di circa 500 euro prelevata dalla cassa, il tutto successivamente restituito al legittimo proprietario.fuga il passamontagna con due fori praticati all’altezza degli occhi, un paio di guanti ed una felpa di colore nero, utilizzati per l’irruzione all’interno della tabaccheria.A seguito di quanto accaduto, i due Giovanni Pasqualino Di Benedetto e Lorenzo Rotondo Cocco sono stati dichiarati in stato di arresto per rapina aggravata in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale ed associati presso la casa circondariale di Catania - Piazza Lanza a disposizione dell’A.G.Sono inoltre in corso serrate indagini volte alla identificazione degli altri due correi.