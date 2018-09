attesa dalle 11.40 fino alle 13.45. Il Codacons scende in campo a difesa delle 150 vittime del disservizio, non solo chiedendo il risarcimento ai passeggeri, ma anche portando la vicenda sul tavolo del Procuratore della Repubblica con un esposto presentato tramite l'avvocato Giuseppina Chiara Reale, dirigente dell'ufficio legale a regionale.commessi da parte di coloro o istituzioni che possano esserne responsabili. Infine, il Codacons è pronto ad assistere tutti i passeggeri coinvolti in questa Odissea.