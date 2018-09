I consiglieri comunali prendono febbrilmente possesso delle stanze dei gruppi con scatoloni da trasloco al seguito e le chicche non mancano. Si pensi alla distanza, quantomeno fisica, tra i tre consiglieri del gruppo “Con Bianco per Catania”, dislocati ciascuno in una stanza diversa, per una curiosa serie di eventi e reazioni a catena. L’ex primo cittadino ha chiesto e ottenuto “una singola” a Palazzo . Peccato però che al consigliere Lanfranco Zappalà, con l’incarico di vice presidente del Consiglio Comunale, ne spetti una di diritto. A conti fatti, il capogruppo Daniele Bottino sarà il solo a fruire della sala che spetta alla compagine bianchista.La nota a margine è che i dipendenti comunali, impiegati nelle mansioni di segreteria, sono risorse sottratte alla macchina comunale. La saggezza popolare spiega bene il curioso caso delle “camere singole” nato dalla richiesta dell’ex primo cittadino che pure è stata approvata in conferenza dei capigruppo. Dopo le polemiche è il presidente del consiglio Giuseppe Castiglione a gettare acqua sul fuoco e difendere la bontà del provvedimento. “Bianco non è stato eletto come semplice consigliere comunale, ma come secondo classificato alla competizione elettorale”, dice difendendo un criterio che si augura “diventi la norma tra cinque anni”. Castiglione, inoltre, si dice soddisfatto del lavoro svolto finora in sinergia con tutti i consiglieri che ha consentito di diminuire il numero delle commissioni, un fatto che permette di impiegare meno dipendenti comunali e velocizzare la macchina amministrativa.