Nell'incendio sono morti due cagnolini della persona anziana che abitava da sola nella casa e che in quel momento era fuori dall'abitazione con un terzo cane. Il calore prodotto dall'incendio, anche a causa della notevole quantità di masserizie accumulate all'interno dell'abitazione, secondo i vigili del fuoco, ha provocato dei danni strutturali al solaio e, per questo motivo, ne verrà dichiarata inagibile fino al ripristino delle originarie condizioni di stabilità. Sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco di Catania con autobotti di rincalzo, autoscala e carro aria. Intervenuti anche carabinieri, polizia municipale e tecnici comunali per gli adempimenti di competenza.