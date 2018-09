. Nella serata di ieri, è stato arrestato Mandrà Giacomo classe 1979 in ordine al reato di evasione. Tutto è iniziato quando alle 22:50 circa, personale dipendente delle Volanti, mentre transitavano per Corso Indipendenza, hanno riconosciuto un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari. I poliziotti hanno immediatamente proceduto al controllo del soggetto il quale, in effetti, è risultato essere sottoposto agli arresti domiciliari e, pertanto, arrestato per evasione. Dei fatti è stato informato il P.M. di turno, il quale ha disposto il ripristino degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, che si terrà il prossimo 7 settembre.