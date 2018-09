“Da tempo lo abbiamo denunciato e da tempo siamo seriamente preoccupati: se non si interviene subito potenziando il numero di dottori e infermieri nei pronto soccorso, questi rischiano di scoppiare. Occorre aumentare gli spazi di quelli esistenti, assumere personale e soprattutto aprire una volta per tutte il pronto soccorso del Policlinico dove sono stati spesi milioni di euro che - se non verrà aperto - rischiano di restare un investimento vuoto"."I numeri parlano chiaro: al solo pronto soccorso del Garibaldi servirebbero 29 medici a fronte dei 17 attualmente in servizio; per il comparto infermieristico servirebbero 60 infermieri ma per adesso ce ne sono solo 31. E, giustamente, il Garibaldi sta scoppiando. Non va meglio negli altri nosocomi che restano sempre intasati.A questo punto chiediamo all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza di intervenire e di farlo urgentemente”.