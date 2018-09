ue associazioni catanesi, Sicilia risvegli Onlus, guidata da Pietro Crisafulli e l’associazione Siciliana Contribuenti Antiusura, di cui è presidente Salvatore Guarino.Le condizioni dei loculi e l’incuria che ho potuto notare in questi mesi sono stati lo stimolo per realizzare un video sulle condizioni di abbandono del camposanto etneo. Un video che ho deciso di condividere sui social”. Il video di Piero Crisafulli è diventato virale in poco tempo. Tanta l'indignazione scatenata. E dopo la denuncia social, nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo dell'assessore comunale Arcidiacono, che ha promesso il reperimento di fondi da destinare per la riqualificazione del camposanto.Tutto nero su bianco e con prove video e fotografiche”. Le immagini immortalano tombe disastrate, loculi totalmente distrutti con le lapidi staccate, sterpaglie ovunque. "E poi c'è interruzione continua di luce e acqua", denuncia ancora Crisafulli. E intanto Catania si indigna.