Controlli a tappeto, sanzionati automobilisti e commercianti

Nel corso del servizio sono state elevate 36 contravvenzioni al C.d.S, per un totale di € 11.387,00 , fra cui, tre sequestri amministrativi di veicoli, dato che sprovvisti della prevista copertura assicurativa per la responsabilità civile, 7 fermi amministrativi di motoveicoli perchè i conducenti viaggiavano senza casco protettivo, 5 carte di circolazione ritirate in più 2 patenti ritirate. Inoltre, sono stati controllati 3 esercizi pubblici, tra cui una rivendita itinerante di pesce la quale è stata sanzionata, oltre per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, per mancanza di autorizzazione e dei requisiti professionali richiesti.

Nella giornata di ieri, il Commissariato di Nesima, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale con la collaborazione della Polizia Locale, ha svolto un mirato servizio di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della illegalità diffusa, nell’ambito del c.d. “Modello Trinacria”, effettuando numerosi controlli nei principali snodi delle zone ricadenti nel quartiere di giurisdizione.In particolare, nel corso del servizio, sono state identificate 75 persone, controllati 778 veicoli e, controllati presso i propri domicili,15 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.