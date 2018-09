. Secondo quanto si è appreso, il motivo scatenante sarebbe stata la mancata concessione di un permesso a uno dei 'rivoltosi'. Lo si apprende dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp. "La professionalità e la prontezza del personale - sottolinea all'Agenzia Ansa il segretario generale aggiunto dell'Osapp, Mimmo Nicotra - ha permesso di risolvere il problema in tempi brevi. Ma è l'ennesimo episodio che dimostra come il personale sia bravo, ma numericamente inadeguato alle esigenze di sicurezza". In questi giorni a Bicocca c'è un'ispezione in corso disposta dal ministero della Giustizia. La commissione, guidata da un magistrato, è stata informata dell'accaduto. (ANSA).