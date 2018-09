in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, per i reati di furto con strappo, ricettazione e lesioni personali.Ricercato dallo scorso gennaio, quando per non farsi arrestare evase dai domiciliari rendendosi irreperibile, al termine di una efficace attività info-investigativa, alle prime luci dell’alba è stato scovato e catturato in una abitazione di via Belfiore a San Cristoforo.abbandonato dopo la commissione di un reato) tra Pedara e Camporotondo Etneo, aveva messo a segno numerosi scippi, scegliendo con cura come vittime sempre donne ultrasettantenni, alle quali aveva rubato le collane in oro e le borse, causando alle stesse, oltre all’immane spavento, delle lesioni a causa delle cadute a terra e dalla violenza dello “strappo”.analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza attive nei centri abitati, sono riusciti a dare un volto al criminale, successivamente riconosciuto in foto anche dalle vittime. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.