“Basta, abbiamo aspettato abbastanza – dichiara Gaetano Nicotra, prevenzione incendi del teatro Bellini e precario – la stabilizzazione dev'essere ormai una priorità“. Arriva immediata la replica della portavoce del Sovrintende del teatro Bellini: “La lettera per la stabilizzazione dei 23 precari è pronta manca solo la firma del sindaco”. La prossima settimana è stato programmato un incontro in Prefettura con l'assessore Pappalardo, il sindaco Pogliese, il sovrintendente Grossi. “Aspettiamo l'incontro in Prefettura – continua Nicotra- ma siamo pronti a forme di protesta più eclatanti“.