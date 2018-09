Durante un controllo effettuato nella zona Picanello, un rivenditore di gas liquidi in bombole, ha occupato la sede stradale ponendovi delle bombole vuote a distanza l’una dall’altra in modo da rendere inaccessibile un tratto di strada e in altra parte della via, vi ha posizionato 2 diverse sedie sempre allo stesso fine determinando in tal modo una invasione illegale di area pubblica pari a 20 metri.ha dichiarato che da oltre 10 anni occupa illegalmente quel fronte di strada per evitare che altri veicoli possano parcheggiarvi e, in tal modo, lui avere la possibilità di caricare e scaricare la merce, pubblicizzare la propria attività e parcheggiare le proprie autovetture; si precisa che già in altre circostanze, i poliziotti avevano già documentato questa occupazione abusiva.Diversi i controlli effettuati in alcune piazze del centro storico etneo dove, il titolare di un’edicola ha invaso con un grande blocco di cemento e delle pedane in legno diversi spazi attigui alla propria attività commerciale occupando vari parcheggi in via costante e dove, tra l’altro, lo stesso vi ha parcheggiato la propria bicicletta legandola al citato blocco in cemento; è stato anche documentato che uno di detti parcheggi illegalmente occupati, è riservato all’area a pagamento strisce blu. Ancora, il titolare di un chiosco ha riservato in via esclusiva a se stesso, spazi pubblici destinati a parcheggi e, nello specifico, vi ha posto una colonna di copertoni ed altri ostacoli che impediscono ai terzi di fruire dell’area pubblica. In ambedue i controlli effettuati, è stata, altresì, accertata l’occupazione di una significativa porzione di marciapiede in modo da non renderla fruibile ai pedoni (3 frigoriferi, armadi, bacheche da esposizione e tanto altro).Pertanto, i titolari dei citati esercizi commerciali sono stati diffidati dal rimuovere detti ostacoli e quindi sgombrare lo spazio pubblico e, nella circostanza, sono stati indagati in stato di libertà ai sensi degli articoli 633 e 639 bis del c.p. che punisce chi invade illegalmente aree pubbliche alla pena della reclusione sino a sino a 2 anni o una multa.In relazione al rivenditore di bombole e dell’attività di somministrazione, verrà informato anche il servizio Asp Spresal per le criticità riscontrate in materia di salubrità sui luoghi di lavoro.