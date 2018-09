Nella prossima udienza davanti alla Corte d'Assise si svolgeranno, salvo sorprese, la requisitoria del pm e le discussioni dei legali delle parti civili costituite. Intanto, ieri sono stati riesaminati i periti, sia i medici legali che gli esperti balistici, al fine di colmare alcuni punti sollevati dopo le osservazioni del consulente di parte, il professore Diego Geraci.Il delitto fu risolto dai carabinieri in poche ore. I tre fratelli Celso, Davide ( già giudicato con il rito abbreviato e condannato in appello per questo omicidio ), Antonio e Michele sentendosi braccati si sono presentati in caserma per costituirsi. Coinvolto anche un ragazzino nell'uccisone di Daniele Di Pietro. Per lui si è svolto il procedimento davanti al Tribunale dei Minorenni.