accusato di avere volontariamente investito, la sera del 31 agosto scorso a Palagonia, un gruppo di vicini di casa, con la Fiat Punto del padre, uccidendo una donna di 87 anni, Maria Napoli, e ferendone sette. Forse infastidito dal rumore delle persone che stavano passando una serata in strada. L'uomo dopo oltre due giorni di serrate ricerche è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale di Catania e della compagnia di Palagonia mentre tornava a casa. Il procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera, ha depositato la richiesta di convalida del fermo e la contestuale emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'indagato.