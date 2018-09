All’edizione 2018, promossa dalla nuova Area della Terza Missione dell’Ateneo, potranno prendere parte team formati da un numero minino di due persone fisiche, associate in modo informale oppure costituite in società, che presentino un’idea imprenditoriale innovativa, caratterizzata da un alto contenuto di conoscenza maturata nell’ambito di un’università o di un ente pubblico di ricerca nazionale o internazionale, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo e purché frutto del lavoro originale del team.4 mila euro al primo classificato, 2.500 euro al secondo e 1.500 euro al terzo. I primi due in graduatoria, inoltre, parteciperanno alla Start Cup Sicilia 2018 e avranno la possibilità di contendersi l’accesso al Pni 2018, il cui regolamento sarà reso noto dagli organizzatori sul sito internet www.pnicube.it– Ripartizione Trasferimento Tecnologico che fornirà supporto per la compilazione della domanda, con particolare attenzione alla definizione della business idea, previo appuntamento da concordare via mail all’indirizzo email tm.trasferimentotecnologico@unict.it.