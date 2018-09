CATANIA - “Sono moderatamente ottimista per la soluzione di potere assistere con le cooperative del privato sociale che si sono rese disponibili col Comune tutti i 109 disabili che hanno necessità di essere trasportati negli istituti di cura. Dobbiamo superare un ostacolo burocratico con la Motorizzazione per un bus che la stessa Oda metterà a disposizione e rispondere così concretamente ai disagi delle famiglie causate dalle note difficoltà dell’istituto diocesano”.

Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese a conclusione di una riunione con le famiglie che il primo cittadino ha voluto incontrare insieme all’assessore Giuseppe Lombardo dopo la manifestazione promossa in piazza Università contro i vertici dell’Oda che non garantisce più il servizio di trasporto dei disabili per cui il Comune paga la retta.