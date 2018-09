Questa mattina si sono riunite in piazza Università in un sit-in. “Le istituzioni devono assumersi le proprie responsabilità – sono le parole di Angelo Villari, ex assessore ai servizi sociali del comune di Catania e presente insieme alle famiglie al presidio di protesta – sosteniamo tutte le famiglie che non possono usufruire dei servizi dell’ODA a causa dell’interruzione del servizio di trasporto. Siamo a conoscenza delle difficoltà economiche del Comune, tuttavia chiediamo al sindaco, incontrando tutte le parti coinvolte una soluzione. Garantire il trasporto a queste 109 famiglie con bambini disabili è una priorità”.“Abbiamo proposto di pagare noi in prima persona il servizio navetta, la risposta è stata un no secco. Non capiamo perché, ma ci sembra assurdo che anche con il nostro intervento, in denaro, non si trovi una soluzione. Non vogliamo credere che l’ODA voglia interrompere questo servizio, anche perché se così fosse passerebbe tutto in mano alle cooperative”.Incontro che si sta svolgendo con i rappresentanti delle famiglie, rappresentanti sindacali, il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alle politiche sociali Giuseppe Lombardo. “Noi avevamo chiesto ad Adolfo Landi, commissario straordinario dell’ODA, di ripristinare il servizio di trasporto dedicato ai bimbi disabili – racconta Rosaria Leonardi della CGIL – la risposta è stata negativa”. La convenzione con il comune di Catania risale agli anni ’90. L’amministrazione per ovviare a questo annoso problema aveva anche istitutito un bando di gara. Ma nessuna delle cooperative coinvolte era in grado di sostenere il trasporto di 109 bimbi con disabilità.