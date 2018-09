stava viaggiando in direzione Centro, quando giunta lungo la curva che si affaccia sul centro commerciale Città Mercato è volata giù dal ponte, finendo per scaraventarsi sul parcheggio dell’ipermercato. La conducente avrebbe perso il controllo del veicolo e sfondato il guarda rail. Le cause sono attualmente al vaglio delle autorità. Con lei in auto si trovava anche un’altra donna di 47 anni. Entrambe sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate all’ospedale Garibaldi di Nesima dove sono state sottoposte ad un esame Tac. Entrambe non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto per compiere i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Catania e i vigili del fuoco.Cannizzaro e ha coinvolto un’auto e un giovane alla guida di uno scooter. Per loro fortunatamente nessun danno.