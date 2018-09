Oggi, un gruppo in rappresentanza della nazionale italiana, è stato ricevuto al Palazzo degli Elefanti dal sindaco Salvo Pogliese. Appuntamento a domenica prossima all’Expo di Versailles a Parigi. La nazionale Italiana di acconciatori si è riunita questa settimana al centro UAAMI di Catania in viale Mario Rapisardi. Saranno 47 i rappresentanti italiani ai campionati del mondo di acconciatura.Sono otto i catanesi che fanno parte della nazionale insieme ai rappresentanti di Padova, Napoli, Caserta, Barletta, Palagiano, Palermo e Siracusa. Un “buona fortuna”, una stretta di mano e tanti complimenti ai parrucchieri e acconciatori catanesi. Otto catanesi in questa nazionale dei sogni.Acconciature classiche, moderne, retrò e i nuovi Barber una moda che parte dal sud. Barbe lunghe, medie, curatissime l’outfit giusto per ogni momento. Presente al comune anche il direttore nazionale della UAAMI Vincenzo Tallarico con lui Alessio Savino e Michele Pitrizzelli di Bari e la catanese Giulia Privitera juniores classico e artistico, un taglio che si rifà agli anni sessanta.