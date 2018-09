Il portone dell’ingresso divelto, le stanze messe a soqquadro e l’assenza di materiali per gli scavi archeologici e di reperti di interesse storico. Si è presentato così questa mattina il Museo civico di Paternò, sezione archeologia, “Gaetano Savasta”. Intorno alle 8:30 i custodi hanno rinvenuto il portone dell’ex carcere borbonico divelto e le stanze rovistate e, in parte, ripulite da ignoti. Al momento le bocche restano più o meno cucine circa il materiale trafugato che dovrebbe in parte essere costituito da strumenti tecnici per gli scavi e da reperti archeologici.. Sul posto si sono recati il sindaco Nino Naso, il responsabile di Sicilia Antica Giuseppe Barbagiovanni, l’architetto Girianni (responsabile del museo civico e capo unità operativa dell'ufficio Cultura del Comune di Paternò), la dottoressa Laura Maniscalco (dirigente del servizio archeologico della Sovrintentenda), la dottoressa Michela Ursino e la dottoressa Angela Merendino (funzionari archeologici della Sovrintendenza). Gli uomini dei vigili urbani e dei carabinieri. Gli inquirenti sono al lavoro per risalire ai responsabili del furto.