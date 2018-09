Fermato pusher 43enne

poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’approfondimento info-investigativo compiuto dai militari della Stazione li ha condotti l’altra sera nella sua abitazione, precisamente nel garage ubicato sotto di essa, dove il pusher si era organizzato per occultare, trasformare e dosare gli stupefacenti da piazzare al dettaglio.4,2 chili di marijuana, una decina di grammi di hashish, 4 bilance elettroniche di precisione, nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.La droga e tutto il materiale sono stati sequestrati mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.