"Da un servizio fondamentale, che prevede il trasporto da casa a scuola e ai locali dell’ODA, rimarrebbero dunque estromessi 29 disabili ugualmente bisognosi di attenzione - spiegano le segretarie confederali della Cgil, Rosaria Leonardi e Pina Palella- .

La parola passa adesso al commissario dell’ODA, Landi, con il quale la Cgil e la Fp Cgil, hanno interloquito sin dal primo giorno della nuova gestione dell’Opera diocesana, chiedendo anche il ripristino di questo servizio.

, convinti che sia necessario puntare il massimo dell’attenzione istituzionale e sociale verso i disabili e le loro famiglie”.

con il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore comunale ai Servizi sociali, Lombardo. Il Comune non può infatti sostenere i costi della convenzione fissati negli anni ’90, ma ha già avviato dei bandi di gara destinati a coop che metteranno a disposizione mezzi utili per la presa in carico di soli 80 disabili dei 109 che ne fanno richiesta. I genitori non possono fruire del servizio già da tre mesi, e oggi hanno organizzato una vera e propria manifestazione di dissenso.