"L'uomo - spiega il procuratore di Caltagirone Giuseppe Verzera a Livesicilia - è stato trovato nascosto in una casa di sua proprietà, agli uomini dei carabinieri va il plauso per essere riusciti a risolvere il caso in pochissimo tempo".Durante la notte tra venerdì e sabato, si presume infastidito dalle risate dei vicini di casa, li ha travolti e in quella strada è stata una mattanza: tracce di sangue ovunque, sette feriti, un neonato con un trauma cranico e un'anziana signora, Maria Napoli, che ha perso la vita.Un gesto “volontario”, ha detto il procuratore capo di Caltagirone Giuseppe Verzera, anche perché Fagone ha fatto più volte retromarcia per infierire sui corpi dei feriti.Palagonia si è risvegliata come una città sconvolta; oggi, a quasi tre giorni dalla mattanza, era anche impaurita, come ha sottolineato il primo cittadino Salvatore Astuti.Le ricerche sono proseguite in un raggio di circa 50chilometri. Le temperature hanno sfiorato, durante il weekend, i quaranta gradi e lì, tra gli aranceti di Palagonia, l'acqua non mancava, Fagone è sopravvissuto all'ondata di caldo ma poi, i carabinieri lo hanno arrestato.