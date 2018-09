Santa Maria di Licodia, uomo cade giù dal primo piano

SANTA MARIA DI LICODIA - Paura quest’oggi a Santa Maria di Licodia. Un uomo è accidentalmente precipitato dal primo piano di un magazzino. Secondo alcune indiscrezioni, stava eseguendo dei lavori e non accorgendosi dell’assenza della ringhiera sarebbe volato giù. La violenta caduta gli ha procurato un trauma vertebrale. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla schiena all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato trasportato con l’elisoccorso. Attualmente, sarebbe già vigile e cosciente e non è in pericolo di vita.