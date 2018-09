in programma alla Chiesa delle anime del Purgatorio a Marina corta, a Lipari: dal primo all’8 settembre sarà possibile ammirare i dipinti dell’agronomo e mecenate catanese che, da qualche anno, si è dedicato alla pittura per raccontare la propria terra. Vulcani, isole vulcaniche e mari agitati di inquieti paesaggi marini tra i soggetti che Bonajuto ama dipingere con colori acrilici e un tocco unico, che rende le opere quasi animate.dell’Etna, trasformando la propria villa in un grande atelier a cielo aperto, con la manifestazione Dove fiorisce la Jacaranda e che, a breve, convoglierà nella “Cappella Bonajuto, gioiello di famiglia di epoca bizantina, facendone una fucina e una vetrina per gli artisti, luogo dove la cultura si respira e si ammira.