. L'apertura è durata solo mezz'ora perché intorno alle 8,30 due malviventi con il volto travisato hanno messo a segno un colpo. Pochi minuti, il tempo di arraffare il denaro e darsela a gambe. Già a quell'ora molti erano gli utenti presenti alla Posta: oggi è giorno di incasso delle pensioni. Ad intervenire le Volanti della Polizia. Le banconote sono state macchiate dall'inchiostro lanciato dai sistema di sicurezza. Tracce anche sull'aslfato.“In pochi giorni – afferma il segretario regionale della Cisl Poste Giuseppe Lanzafame - sono stati rapinati due uffici postali a Palermo e due a Catania”. “Eventi gravi come le rapine dovrebbe fare alzare la soglia di attenzione in una grande azienda come Poste Italiane, che invece si mostra sorda e cieca e interessata solo a raggiungere obiettivi commerciali, senza tutelare però i propri dipendenti. Pensa solo a fare utili sulla pelle dei lavoratori”. “Rapine "mordi e fuggi" - afferma il sindacalista - che alimentano la tensione in categoria. Vigilanza ridotta ai minimi storici, malgrado il susseguirsi degli eventi. Tante le parole e nessun fatto concreto”. “Ci chiediamo - conclude il segretario regionale - a chi dobbiamo rivolgerci visto che abbiamo denunciato la questione non solo all’azienda ma anche alle Istituzioni. Il tema “sicurezza” è stato uno degli argomenti dell’ azione di sciopero messo in atto da tutte le sigle sindacali nei scorsi mesi e si è deciso di rinnovarlo dal 9 settembre al 6 ottobre 2018. Ci chiediamo soprattutto, se deve succedere l’irreparabile prima di essere ascoltati da un’azienda che fa finta che il problema non esista”.