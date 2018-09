per la formulazione di una graduatoria per l'ammissione nei Cantieri di Servizi di prossima istituzione, finanziati dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Il personale selezionato verrà utilizzato nei cantieri di servizi aventi ad oggetto programmi di lavoro della durata di 3 mesi, finalizzati a integrare o ampliare i servizi comunali, allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali.Gli interessati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi non compiuti, essere disoccupati o inoccupati, residenti nel comune di Catania, devono aver presentato la dichiarazione di disponibilità e sottoscritto il patto di servizio presso il Centro per l'Impiego competente per territorio I soggetti in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità, devono presentare istanza di partecipazione sullo schema di domanda reperibile presso:• sito web del Comune: https://www.comune.catania.it/…/a…/avvisi-2018/default.aspx…• Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Piazza Gandolfo n. 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00Complessivamente il finanziamento regionale è di 1.970.000 euro e la stima delle persone da im-piegare è di circa 200 unità.