Sette persone cenavano sotto casa all'aperto quando sono stati travolti da un'auto killer. Il bilancio è drammatico: una donna di 87 anni è morta e 6 sono rimaste ferite. Tutto è accaduto in una strada senza uscita nella zona di via Circonvallazione.I carabinieri stanno lavorando senza sosta.Testimoni raccontano che l'auto ha fatto più volte avanti e indietro per colpire il gruppo di persone riunite e sedute all'aperto.all'ospedale Gravina di Caltagirone, al Cannizzaro di Catania e una persona al Vittorio Emanuele. Le condizioni di quest'ultima, una ragazza, non destano preoccupazioni. Un'altra donna, di circa 60 anni, è stata medicata nell'area emergenza urgenza del Cannizzaro: i medici hanno riscontrato solo una frattura alla rotula. Due persone sono al Pronto Soccorso deil'ospedale Caltagirone: hanno contusioni e fratture. Sono i genitori di due bimbi che sono in osservazione, a scopo precauzionale, al reparto di pediatria del nosocomio calatino.Un bimbo di nove mesi, ricoverato al reparto di Pediatria al Cannizzaro dove nella notte è stato raggiunto dai genitori, è rimasto illeso. Per tutta la cena era nel passeggino accanto alla sua giovane mamma, poi però hanno deciso di metterlo sul girello. Ed è stata forse questa decisione a salvarlo. Perché il passeggino è stato totalmente distrutto dall'auto killer.IN AGGIORNAMENTO.