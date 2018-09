49 posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza - MCAU;



20 posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione;



11 posti di dirigente medico di Radiodiagnostica.



per titoli e colloquio, per la creazione di una graduatoria di professionisti laureati in Medicina e Chirurgia per l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo a supporto delle Unità Operative di Pronto Soccorso aziendali.al fine di garantire la funzionalità e la continuità nell’erogazione dell’assistenza in emergenza-urgenza, tenuto conto dell’attuale carenza di personale in servizio. L’avviso, consultabile al seguente link, https://www.aspct.it/news/default.aspx?news=12038 , è volto alla raccolta di disponibilità di professionisti, laureati in Medicina e Chirurgia, per prestazioni in regime di lavoro autonomo, da utilizzarsi in via eccezionale e temporanea, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.lgs n. 165/2001 e degli artt. 2222 e ss del Codice civile.La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante posta certificata, entro e non oltre il, all’indirizzo incarichiliberoprofessionali@per.aspct.it , allegando, alla stessa, la dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti di ammissione richiesti, nonché curriculum formativo e professionale, il tutto sottoscritto ed accompagnato da fotocopia di valido documento di riconoscimento.Sulla GURI, 4^ serie speciale concorsi, n. 64 del 14 agosto 2018, sono stati pubblicati i bandi per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 23.59 del 13.09.2018.Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile anche sul sito www.aspct.it