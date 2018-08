ha provocato anche un inevitabile dibattito sui social network, suscitando reazioni di diverso genere tra i frequentatori del web. A tal proposito, il Commissario dell’Arnas Garibaldi, Giorgio Santonocito, dopo un’attenta valutazione dei contenuti in talune bacheche sulla piattaforma Facebook, ha ritenuto doveroso segnalare alla polizia postale e alle autorità competenti un “post” recante informazioni infondate sulla sussistenza di pericolo di contagio all’interno del presidio ospedaliero.i quali spesso non si rendono conto del pericolo che, in questo modo, possono generare nel comportamento delle persone e nei confronti della comunità tutta. Proprio nella giornata di ieri, in risposta ai dubbi legittimamente sollevati da alcune associazioni di consumatori, il dott. Sergio Pintaudi ha correttamente riportato la questione sul necessario binario dell’ufficialità, spiegando approfonditamente quelli che sono i protocolli di sicurezza universalmente riconosciuti, condivisi peraltro con tutte le Istituzioni siciliane e nazionali ed internazionali, che sono stati adottati nella fattispecie allo scopo di evitare potenziali contagi all’interno del Pronto Soccorso del Garibaldi che, si ricorda, è Struttura Ospedaliera Regionale di Riferimento per il Biocontenimento.nelle opportune sedi istituzionali, chiarimenti ed approfondimenti sulla correttezze delle procedure adottate. Speculare con leggerezza sui temi della salute e della incolumità pubblica costituisce un comportamento da stigmatizzare in assoluto, soprattutto nel caso di contenuti sensibili o di palese inaffidabilità delle fonti.Il Commissario dell’Arnas Garibaldi, Dott. Santonocito, precisa: “Mi sento obbligato ad intervenire sul tema sia segnalando all’Autorità competente la diffusione di notizie false ed in grado di provocare ingiustificato allarme, sia sollecitando tutti alla massima attenzione nel trattare, nei mezzi a diffusione di massa, tematiche che coinvolgono la sanità e la sicurezza pubblica”