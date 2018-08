La notizia è stata diffusa dall'agenzia Ansa. Il giovane extracomunitario è piantonato all'Ospedale Garibaldi dalla polizia dove è ricoverato da ieri. Il 18enne per tentare di fuggire si è lanciato, insieme al complice, dal balcone e per la caduta ha riportato gravi fratture al bacino. Intanto proseguono serrate le indagini della Squadra Mobile per individuare e arrestare il secondo malvivente che si è introdotto nella casa del poliziotto in via Androne. Sono state passate al setaccio dagli investigatori anche le zone di Catania frequentate dalle comunità di migranti, come San Berillo Vecchio."Siamo fiduciosi che la Squadra Mobile insieme all'autorità giudiziaria riuscirà a risalire anche al complice", dice il Questore Alberto Francini, che però non si sbilancia sull'andamento delle indagini. "Abbiamo elementi importanti", afferma. Nell'area di piazza Santa Maria di Gesù vi sono diverse attività commerciali con sistemi di video sorveglianza. Ma se già dall'analisi dei filmati sono emersi indizi utili, ancora una volta il Questore si abbottona: "Non voglio entrare nel merito".