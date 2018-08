, sarebbe avvenuto intorno alle 3 del mattino lungo la SS14 in via Livorno, tra l’Agip e l’ingresso di Acitrezza. Il conducente, un 25enne, sarebbe morto sul colpo mentre il passeggero è ricoverato all'Ospedale Cannizzaro.center per trauma toraco addominale, frattura avambraccio dx, contusioni ed escoriazioni. Ricoverato in Ortopedia con prognosi di 30 giorni circa.La dinamica dell'impatto è ancora da ricostruire: le indagini sono affidate ai carabinieri di Acireale.