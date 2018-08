Stamani a Palazzo Vigo, nella frazione ripostese di Torre Archirafi, si è svolta una sobria cerimonia ufficiale di avvicendamento, alla presenza di tutte le autorità civili e militari. Presente anche il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, il Contrammiraglio Gaetano Martinez. “Oggi concludo un'importante esperienza lavorativa e di vita, piena di soddisfazioni e tante gratificazioni – ha detto il omandante Colì - Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lasciato un segno nella mia vita. Nono sono mancate le numerose attività operative e amministrative tipiche di un ufficio del Corpo delle Capitanerie di Porto, né le attività volte a tutelare la sicurezza della balneazione e della navigazione. Mi preme sottolineare altresì l'attività svolta con il mio equipaggio a tutela dell'ambiente marino e costiero e di contrasto alle attività illecite con particolare riguardo alla pesca ed alla commercializzazione illegale di prodotti ittici. Oggi – ha concluso emozionata il Tenente di Vascello Colì - dopo due anni intensi è venuto il momento di salutare questo territorio. Porterò sempre con me il ricordo del bellissimo ed entusiasmante periodo qui trascorso”. Il Tenente di Vascello Maria Lucia Colì ricoprirà un nuovo prestigioso incarico alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.conseguendo nel 2009 la laurea in Scienze del governo e dell'amministrazione del mare nel 2009. Dal novembre 2009 ad oggi è stata impiegata presso la Capitaneria di Porto di Venezia, con vari incarichi tra cui capo sezione gente di mare e pesca e capo sezione sicurezza della navigazione. E' stata promossa Tenente di Vascello nell'agosto 2015. “Inizia per me oggi un nuovo ed impegnativo percorso come capo del Circondario Marittimo e come comandante del porto di Riposto – ha dichiarato il Tenente di Vascello Anthea Campanella - Un incarico che mi riempie di orgoglio per le caratteristiche di assoluto pregio del tratto di mare e del litorale che ricadono sotto questa giurisdizione. Personalmente vengo da un'esperienza lavorativa molto tecnica, ma variegata allo stesso tempo. Quindi per me è una nuova avventura quella che mi appresto ad intraprendere, con la coscienza e la consapevolezza dell'importanza di questo mio mandato. E' una sfida che colgo con entusiasmo, con la giusta apprensione ma senza timore”.