Dopo il grande successo delle precedenti tre edizioni ed, in particolare, dopo il boom di presenze registrato lo scorso anno, PopUpMarketSicily ritorna con una nuova edizione in una splendida location, The Boiler House. Un edificio ormai iconico, sede della storica birreria Truman, dall’inconfondibile ciminiera in mattoni rossi che si staglia su Brick Lane testimoniando da decenni il susseguirsi di trend, artisti e il sovrapporsi di popoli, culture e tradizioni, in quel costante melting pot che è Londra.il meglio del panorama enogastronomico siciliano. Dalle brioscine Tomarchio ai vini delle Cantine di Nessuno e Cantine Marilina. Dalle bibite Tomarchio ai prodotti di Bacco, Indigeno, Magiantosa con l'amaro Lumia, Costa Caffè e tanti altri. Oltre 40 food traders hot & cold food, offriranno un weekend di ottima cucina siciliana. In programma deugustazioni di farine, legumi, marmellate, carciofini sott’olio di Fimmina, Top Sicily, Bella mia gourmet e lo spettacolare Olio Principe.pane con la "meusa", le sfincie, pasta alla norma, al pistacchio e la regina, la pasta con le sarde. Si passerà dal polpo bollito e dai "pezzi" di tavola calda classici siciliani alle graffe, alle cassatelle, al gelato, facendo una breve ma intensa sosta tra parmigiana, caponata, salumi e formaggi dai Nebrodi alle Madonie. Un'edizione 2018, quindi, che farà apprezzare e gustare tutti i sapori della nostra Sicilia. Senza, naturalmente, dimenticare l'arte. Sarà infatti una tre giorni ricca anche di creatività grazie alle due mostre artistiche sulla Sicilia di Umberto Gagliano e Lorenzo Ciulla, al dj set a cura di Jerry Prestigiacomo e alle sessioni di tasting e show cooking in programma.SicilyFEST by PopUpMarketSicily & P&A eventsFri September 7th 2018: 5.30 pm / 9.30 pmSat September 8th 2018: 11.00 am / 10.00 pmSun September 9th 2018: 11.00 am / 7.00 pmThe Boiler House - Old Truman Brewery152 Brick Lane, London E1 6RU