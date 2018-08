“Più che solidarietà, vogliamo esprimere il senso della presenza!”. Presenza dello Stato. Parlano all’unisono i sottosegretari all’Interno del governo Conte, Stefano Candiani e Nicola Molteni. I vice di Salvini. Entrambi della Lega. Entrambi con Alberto da Giussano sulla giacca. L’incontro con la stampa è avvenuto oggi in Questura, alla presenza del sindaco di Catania Salvo Pogliese e del questore Alberto Francini. “Si tratta di un fatto gravissimo, non potevamo non esserci, ma a quanto pare per la grande stampa è come se non fosse avvenuto”, dice Candiani. “Non è un semplice caso come gli altri – insiste – Parliamo di chi abusa della nostra ospitalità per commettere reati”.ci mettiamo a disposizione” – dice Molteni. Come nel concreto? È l’interrogativo anche del sindaco Pogliese: “Stiamo affrontando da anni l’emergenza migranti, il governo deve aiutarci sul fronte delle risorse e dei mezzi”. Una richiesta a cui si accoda Saro Indelicato, il segretario nazionale del sindacato di polizia Sap: “È necessario un rafforzamento degli organici, qui a Catania mancano almeno 200 poliziotti". La replica di Molteni è immediata: “I temi delle assunzioni e del potenziamento degli organici non sono evidentemente una necessità ma una priorità”.E lo fa da primo firmatario del disegno sulla legittima difesa: “Tocca allo Stato garantire sicurezza, tocca allo Stato la prerogativa dell’uso delle armi. Ma ogni cittadino deve avere il sacrosanto diritto a casa sua di potersi difendere”. C’è un’emergenza sicurezza a cui dare delle risposte. “Nel momento in cui abbiamo la mafia, il crimine diffuso, la disoccupazione che crea anche un conflitto sociale, questi problemi sommati a quello dell’immigrazione – spiega ancora il sindacalista Indelicato – si rischia di far diventare la città una polveriera”. “Fino ad oggi sono state attuate politiche – fa eco Giuseppe Coco, segretario provinciale Sap – che non hanno permesso di controllare il fenomeno. E un fenomeno fuori controllo rischia di generare sentimenti pericolosi nella gente come quello della diffidenza che può sfociare anche nel razzismo, che è una cosa terribile”.. Fanno sapere anche di una telefonata fra lo stesso e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. È stato lo stesso questore Alberto Francini a rassicurare sulle condizioni di salute di Nuccio Garozzo, commissario di Polizia in servizio nella divisione Anticrimine. “Poteva stare meglio, ma tutto sommato è andata bene in considerazione del fatto che è stata un’aggressione avvenuta di notte e da parte di due soggetti piuttosto aggressivi”.“Il collega ha reagito bene, in maniera forte, ed è anche riuscito ad arrestare uno dei due malviventi. E devo anche dire – continua – che ha avuto anche una reazione proporzionata, perché l’aggressore era armato e avrebbe potuto sparargli addosso. Invece ha evitato danni più gravi”.