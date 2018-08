Tre valigie abbandonate all'angolo tra via Carcaci e via Etnea di fronte alla Prefettura hanno creato non poco scompiglio movimentando la giornata dei catanesi che si trovavano a passare dal centro. La strada è stata bloccata ed interamente transennata, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i gli artificieri dei carabinieri. Dopo mezz'ora l'allarme è rientrato. All'interno delle tre valigie, infatti, gli artificieri hanno trovato libri e vestiti.