Ieri notte due malviventi stranieri hanno tentato una rapina in una delle abitazioni di un palazzo. Il proprietario dell'appartamento, un poliziotto, si è svegliato a causa dei rumori. Quando l'agente è andato a controllare si è trovato davanti i due uomini. A quel punto è scattata una colluttazione con uno dei due criminali, che era armato di un lamierino ed ha ferito in più parti del corpo il poliziotto.Lo straniero è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito e poi in ospedale per il trauma riportato dopo la caduta. Intanto, la polizia che indaga sulla tentata rapina e sul ferimento, ha avviato le ricerche del complice. Il poliziotto è stato medicato con diversi punti di sutura.attraverso i social dal segretario provinciale del sindacato di polizia Sap, Giuseppe Coco.