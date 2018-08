Compagnia di Riposto in tutto il comprensorio ionico. L'operazione, iniziata nel pomeriggio, ha visto i militari impegnati in una serie di posti di blocco e perquisizioni domiciliari. Queste ultime si sono concentrate principalmente tra gli alloggi popolari di Giarre e Riposto, dove sono stati sottoposti a controllo abitazioni e garage di numerosi pregiudicati. Tra gli obiettivi del servizio il contrasto dei reati predatori, in particolar modo dei furti di autovetture e ciclomotori. In un garage di un complesso popolare di via Ligresti le Fiamme Gialle ripostesi hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro uno scooter risultato dai successivi controlli provento di furto. Il proprietario del garage è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere dell'accusa di ricettazione.