Ieri, il personale del Commissariato Sezionale “Nesima” e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale unitamente a personale della Polizia Locale, ha svolto un mirato servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della illegalità diffusa, nell’ambito del c.d. “Modello Trinacria”, effettuando numerosi controlli nei principali snodi delle zone ricadenti nel quartiere di giurisdizione. Nel corso del servizio, sono state identificate 77 persone, controllati 33 veicoli e controllati, presso i propri domicili, 25 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Nel corso del servizio sono state elevate 6 contravvenzioni al C.d.S, per un totale di € 3.054,00, fra cui tre sequestri amministrativi di veicoli, poiché sprovvisti della prevista copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Inoltre, sono state controllati 2 esercizi pubblici in via Pacinotti e constatate pessime condizioni igienico sanitarie all’interno di un panificio. Sono in corso accertamenti ulteriori da parte degli organi competenti per il ripristino della salubrità ambientale e la rilevazione di eventuali sanzioni amministrative.