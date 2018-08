La rappresentanza in commissione è infatti stabilita in proporzione al numero di gruppi e non in base al numero di consiglieri per gruppo. Motivo per cui i rappresentanti del Movimento 5 Stelle stanno alzando la voce per fare valere i loro numeri, sei consiglieri eletti, rispetto ai gruppi che contano la metà degli esponenti. di gruppi e non in base al numero di consiglieri per gruppo. Motivo per cui i rappresentanti del Movimento 5 Stelle stanno alzando la voce per fare valere i loro numeri, sei consiglieri eletti, rispetto ai gruppi che contano la metà degli esponenti.

La riunione è ancora in corso e sembra che la quadra si stia lentamente trovando: da pochi minuti in conferenza è entrato anche l'avvocato Petino per tentare di trovare una soluzione. "Abbiamo diminuito il numero delle commissioni - spiega il presidente Castiglione - e questo ha trovato d'accordo tutti i capigruppo. Per ogni commissione ci saranno 11 componenti - continua: solo 5 consiglieri faranno parte di 4 commissioni. Stiamo cercando di distribuire gli incarichi in maniera equa, per dare la possibilità a tutti i gruppi politici di essere presenti, vigilare e controllare i lavori. Ringrazio tutti i capigruppo - aggiunge - per l'impegno, e sono sicuro che si troverà una soluzione per fare partire subito i lavori d'aula".

La rappresentanza dei gruppi all'interno delle Commissioni consiliari permanenti che dovrebbero passare, se il nuovo regolamento sarà approvato, dalle attuali 12 a 10. La proposta di ridurre le commissioni, avanzata dall'amministrazione comunale ed estesa ai colleghi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Castiglione, non ha ricevuto ostruzionismo, ma il numero dei consiglieri per ogni commissione sì. E sta provocando accese polemiche.