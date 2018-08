La via del Passero, chiusa alla circolazione dopo il cedimento di parte del manto stradale, sarà non percorribile per un tratto maggiore rispetto a quello interdetto inizialmente, tra via delle Corolle e via della Rondine.personale dell'Amt, "relative - si legge nel documento - a problematiche di percorribilità dei mezzi di linea urbana su strade limitrofe", per cui il provvedimento è stato ampliato alla parte di via del Passero compresa tra via della Rondine e via dell'Usignolo.Foto di repertorio