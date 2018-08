Un anziano è morto annegato nello specchio di mare tra il lido Polifemo e la Colonia Don Bosco, alla Playa di Catania. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo da parte del bagnino della Colonia e poi dei sanitari del 118 arrivati sul posto dopo la richiesta di soccorso insieme al personale della Guardia Costiera di Catania. Il cuore di G. L., 73 anni, purtroppo ha smesso di battere.Attrezzi alla mano è entrato in acqua e si stava dedicando alla ricerca delle telline. I parenti più volte lo hanno controllato ed hanno notato che il 73enne si stava allontanando dalla riva e si dirigeva verso nord. Qualche minuto più tardi lo hanno perso di vista e allora lo hanno cercato spostandosi sulla spiaggia. Finché non sono arrivati alla Colonia Don Bosco dove stavano cercando di rianimarlo.Il bagnino, immediatamente allertato, si è tuffato ed ha portato l'uomo sulla battigia dove ha praticato la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco. Anche un medico, presente al lido, ha effettuato le pratiche di rianimazione fino all'arrivo dei sanitari del 118. Ma per il 73enne non c'è stato nulla da fare. Ancora da chiarire cosa sia accaduto: se sia stata la corrente troppo forte a causare l'annegamento oppure un malore.