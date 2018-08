Il bilancio è di quattro feriti. Sul posto gli uomini della polizia e l'ambulanza del 118.

CATANIA - Incidente all'incrocio tra via di Sangiuliano e via Ventimiglia: quattro feriti. Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un forte impatto tra una Smart che procedeva da via Ventimiglia e una Mercedes classe A che veniva da via di Sangiuliano. La seconda auto è finita contro un palo.