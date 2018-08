E così mentre il fratello immortalava in un video, poi diventato virale, l’inchino dei due cerei degli Ortolani e dei Dipendenti Comunali con tanto di musica de Il Padrino davanti all’uscio di casa, anche il “grande fratello” degli investigatori registrava annacata dopo annacata la “riverenza” al boss di Paternò.Erano le 12.55 quando nell’inquadratura della telecamera piazzata dai militari sono entrati in scena le due varette. Venticinque minuti di “danze” e brindisi che nulla avevano a che vedere con la religiosità della festa. Anzi. I due cerei sono confluiti “in via Presidente De Nicola al civico 3 - descrive il Gip Cascino nell’ordinanza dell'inchiesta Assalto scattata ieri all'alba - in corrispondenza dell'abitazione della famiglia di Salvatore Assinnata, capo dell'omonimo clan, che attualmente si trova detenuto nel carcere di Asti.I portatori dei due cerei fermavano la loro “processione” davanti la palazzina dove abita Mimmo Assinata jr e il fratello minore. I due erano seduti sui gradini e hanno assistito alle ‘annacate’ delle due varette. Una volta terminato “il ballo” i portatori si sono susseguiti baci e abbracci. E anche un brindisi.era l'evidente e palese segno di rispetto che la comunità di Paterno tributava a colui che era riconosciuto quale capo dell'omonima organizzazione di stampo mafioso”.che ha addirittura intervistato Mimmo Assinnata Jr.E non sono mancati i rimproveri del padre infatti al figlio Mimmo. Le intercettazioni sono state inequivocabili. In un primo momento, il boss tramite la moglie di un compagno detenuto ha mandato un messaggio diretto al figlio minorenne che aveva caricato sui social il video incriminato. “Il marito gli ha mandato a dire che il Vito (il figlio minore di Turi Assinnata, ndr) deve stare tranquillo”.La moglie ha ricevuto la chiamata del marito detenuto. E una volta che gli passa la telefonata al figlio Mimmo il padre non si è trattenuto. “Devi tenere chiuso quel gabinetto di bocca”, gli ha detto. E poi ha aggiunto: “Che non sa che cosa ha combinato”. E ancora: “Fai il serio e finiscila con queste buffonate”. I toni di Turi Assinnata erano (quasi feroci). Prima di rilasciare interviste doveva “rivolgersi prontamente all’avvocato”. E infine lo ha pregato di “andare a lavorare”. Il padre poi si è affidato al figlio più piccolo: “Ti raccomando tuo fratello Domenico”. Per il Gip Cascino Salvatore Assinnata ha voluto ricordare le regole cardine dell’agire mafioso: "profilo basso" per togliere il più possibile i riflettori dalla "famiglia" ed osservare segretezza e omertà.chissà quale è stata quella del vecchio nonno patriarca, ancora più attaccato al “codice” di Cosa nostra.