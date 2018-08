dall’atteggiamento irrequieto tenuto dai due giovani hanno proceduto ad una perquisizione e del mezzo rinvenendo e sequestrando, abilmente occultata sotto il sedile lato passeggero, una busta di plastica contenente 35 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 9,5 grammi, e la somma in contanti di 210 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento di attività di spaccio. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.