Ieri sera, intorno alle 21.30, l’uomo si è allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione ed ha raggiunto Piazza Santa Maria della Salute dove ha aggredito una 81enne, pensionata ed un sacerdote 86enne, entrambi catanesi impossessandosi con violenza della vettura Hyunday I10, della donna.Scammacca hanno subito intercettato il fuggitivo a bordo dell’auto, bloccandolo ed ammanettandolo. Le vittime sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele, dove la donna è stata medicata con una prognosi di 5 giorni per le escoriazioni riportate in varie parti del corpo, mentre il prelato avendo riportato un trauma cranico contusivo è rimasto ricoverato, non versando al momento in pericolo di vita. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.