CATANIA - I penalisti della Lega Difesa Del Cittadino (LCD) sono pronti a scendere in campo per difendere il senatore Matteo Salvini, Ministro dell’Interno, indagato per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio per la vicenda dello sbarco dei migranti dalla nave Diciotti a Catania. Lo rende noto l’avvocato Eleonora Gambera Presidente di LCD.

Per la Lega Difesa Del Cittadino (LCD) i reati ipotizzati ed il modus procedendi suscitato molte perplessità. Fermo restando che sulle politiche migratorie non devono decidere le Procure, a cui non viene conferito alcun mandato popolare, perché non mantenere la necessaria segretezza dell'indagine? Perché indaga una Procura che non ha competenza territoriale visto che i fatti si sono svolti a Catania? Perché in assenza di un arresto (in senso tecnico) viene ipotizzato l' arresto illegale? Può essere impedito ad un ministro di decidere se uno sbarco sia compatibile con l' ordine pubblico? Tutta la vicenda ha del paradossale e rischia di alimentare un conflitto istituzionale di cui non sentivamo proprio la mancanza.