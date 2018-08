Controlli sono stati effettuati nelle zone del lungomare e della Scogliera, nei quartieri Picanello e Canalicchio, zone frequentate da parecchi turisti dato il periodo estivo.

Sono stati sanzionati diversi parcheggiatori abusivi a uno di questi è stato inflitto l’ordine di allontanamento; inoltre, sono stati effettuati diversi posti di controllo durante i quali sono state identificate 49 persone e controllati 17 veicoli; sono state contestate numerose infrazioni al Codice della Strada e sono stati effettuati 338 controlli automatizzati di targhe. Sono stati sequestrati auto e motocicli, ritirate diverse carte di circolazione e controllati 10 arrestati domiciliari. Controlli anche per diverse attività commerciali abusive che agiscono totalmente in nero: sono stati contestati 5 illeciti amministrativi per esercizio di attività di autoriparatore senza autorizzazione, per vendita di ortofrutta senza autorizzazione e senza requisiti professionali e, infine, per occupazione di suolo pubblico.

Durante le operazioni, è stata sequestrata l’attrezzatura di un’officina di autoriparazioni, utilizzata dal titolare in modo del tutto illegale, installata all’interno di un garage privo dei requisiti necessari.

Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato Borgo Ognina, e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, coadiuvato da agenti della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, ha effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio.Inoltre, è stato sequestrato un ingente quantitativo di ortofrutta, che è stato devoluto in beneficienza alla Caritas Diocesana di via Vittorio Emanuele e all’Istituto Madonna della Provvidenza di via della Concordia, a Catania. in questo caso, sono state comminate sanzioni pecuniarie pari ad un importo di 15.000,00 euro.