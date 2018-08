Dopo essere stato presidente della prima municipalità, entra per la prima volta al senato cittadino con il Popolo delle Libertà. Era il 2008. Nel 2013 resta al fianco dell'ex sindaco Stancanelli e si candida con Tutti per Catania, lista con la quale viene eletto. Durante la passata consiliatura, è stato per un breve periodo in Catania Futura - quando non era evidente l'appoggio esterno all'amministrazione Bianco - e nel gruppo Misto.della Regione, a dispetto di Manfredi Zammataro, fedelissimo dell'ex presidente della Provincia, e del collega Penna, votato dai colleghi di gruppo come presidente del Consiglio (carica andata poi a Giuseppe Castiglione). Una scelta che potrebbe essere dettata dalla necessità da parte di Db di mantenere i tre componenti - necessari per formare un gruppo, secondo il regolamento comunale - "blindando" in qualche modo Messina che, comunque, è il più votato dei tre. "Non c'è stata discussione - afferma Messina - i colleghi hanno pensato al mio nome, per il fatto di essere al terzo mandato e il più votato".dei gruppi consiliari. Da segnalare anche il passaggio al gruppo Misto dei consiglieri - che qualcuno dava pronti a fare un gruppo targato Lega - Andrea Barresi e Salvo Peci, eletti con In campo con Pogliese, lista riferimento diretto del sindaco. I due hanno scelto di passare al Misto, pur non volendo rompere - almeno così sembra - con il primo cittadino. Una scelta che potrebbe essere dettata dallo scontento, già manifestato, per i criteri di distribuzione della rappresentanza. I due siederanno nello stesso gruppo di Salvo Di Salvo, ex bianchista che ha lasciato i suoi in aperta polemica, dopo la mancata elezione alla vicepresidenza del Consiglio.per Catania, altra lista riferimento diretto del primo cittadino che, subito dopo l'insediamento si era dichiarato indipendente. Per poi tornare sui suoi passi.FORZA ITALIABosco Santi capogruppoGrasso DarioPetralia GiovanniGabriele Scuderi Angelo RosarioIN CAMPO CON POGLIESEParisi Paola capogruppoNicotra CarmeloRosella Maria GraziaSALVO POGLIESE SINDACO UNA SCELTA D’AMORE PER CATANIASangiorgio Luca capogruppoCuria BartolomeoGiuffrida SalvatoreGiusti AgatinoFRATELLI D’ITALIASaglimbene Francesco capogruppoPettinato SaraRusso Gaetano SantoGRANDE CATANIAAnastasi Sebastiano capogruppoCampisi AlessandroCastiglione GiuseppeGrasso OrazioDIVENTERA BELLISSIMAMessina Alessandro capogruppoPenna AntoninoZammataro ManfrediMOVIMENTO 5 STELLEGrasso Giovanni capogruppoAdorno LidiaBonaccorsi GrazianoDiana ValeriaFichera GiuseppeNasca EmanueleCATANIA 2.0Gelsomino Giuseppe capogruppoRicotta FrancescaTomasello MarioCON BIANCO PER CATANIABottino Daniele capogruppoBianco VincenzoZappalà Lanfranco vicepresidenteGRUPPO MISTOBarresi AndreaDi Salvo SalvatorePeci Salvatore